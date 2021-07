Amazon-Napoli, la società smentisce!

Dopo che la maggior parte dei quotidiani, durante l’odierna mattinata, hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia, è arrivata la pronta smentita del Napoli sul proprio sito Twitter ufficiale, rilasciando la seguente nota: “Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store”.