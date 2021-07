Emerson Palmieri, la trattativa potrebbe sbloccarsi dopo ferragosto

Nonostante il mercato del Napoli sembri fermo, Cristiano Giuntoli continua a lavorare a fari spenti in diverse direzioni. Una su tutte, quella che porta ad Emerson Palmieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il terzino campione d’Europa potrebbe entrare nel vivo dopo ferragosto, con il calciatore e Luciano Spalletti che hanno parlato a telefono tra di loro. Il terzino sarebbe ben felice di tornare in Serie A, ma in questo momento il Chelsea chiede troppo per le casse azzurre. La società partenopea, però, è fiduciosa, con Ramadani e Zahavi, i procuratori del calciatore che hanno ottimi rapporti anche con il Napoli, che faranno da intermediari.