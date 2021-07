Tuttosport – ADL categorico con Giuntoli: chiarita la strategia di mercato

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sui possibili acquisti per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, sia stato piuttosto chiaro con il dirigente sportivo, Cristiano Giuntoli, in merito alla gestione del mercato. La società azzurra non comprerà finché non avrà incassato denaro da eventuali cessioni.

ADL, infatti, non ha intenzione di aggiungere soldi che non provengano dalle uscite del club, alla campagna acquisti. Per questo motivo, Giuntoli sta lavorando per soddisfare le richieste del patron azzurro.