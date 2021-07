Il Napoli continua la sua ricerca per il nuovo terzino sinistro.

La prima scelta resta sempre Emerson Palmieri e bisogna capire se il calciatore rinnoverà o meno con il Chelsea, in tal caso si proverà un’operazione in stile Bakayoko ovvero in prestito secco.

L’alternativa è pronta e si chiama Alex Moreno del Betis Siviglia.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli