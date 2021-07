Gazzetta – La decisione di Insigne sul suo futuro: le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il capitano partenopeo voglia restare in maglia azzurra anche senza rinnovare.

L’idea sarebbe quella di portare avanti il suo ultimo anno di contratto (in scadenza il 30 giugno 2022) serenamente e, in seguito, occuparsi di un eventuale accordo con la società in merito al futuro.

Da valutare il pensiero di Aurelio De Laurentiis relativo a quest’ipotesi. Una cosa è certa: Insigne vuole restare al Napoli.