Venerato: “Smentisco l’interesse della Juve per Manolas. Proposto Torreira al Napoli e ho delle novità su Tutino…”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La Juve mi ha smentito l’interesse per Manolas. Il Napoli mi fa sapere che non ha avuto alcuna telefonata dai bianconeri. Non c’è alcuna trattativa nonostante ci sia stima per il greco. Proposto al Napoli Lucas Torreira dal suo entourage, ma per motivi tattici non rientra nei piani degli azzurri. Non è funzionale alla mediana a due che vuole costruire Spalletti. Thorsby, come Zakaria e Berge, è un nome che piace al Napoli, ma gli azzurri non possono prendere niente se non in prestito. Se poi si piazzasse qualche cessione allora si potrebbe pensare ad uno come Thorsby che costa 6/7 milioni. Su Tutino non ci sono solo Salernitana e Parma, ma c’è anche il Monza. Su Ounas c’è il Venezia, il Torino ed il Verona di Di Francesco. Il Napoli valuta 25 milioni il cartellino dell’algerino, ma sono trattabili. ll Napoli ha fissato il prezzo di Ospina che si aggira sui 5 milioni. Pjanic al Napoli ? Non è trattabile per il Napoli per questioni legate all’ingaggio che è di 9 mln. La Juve sta pensando al bosniaco, ma non solo. Negli ultimi cinque giorni il Napoli potrà fare dei colpi di mercato perchè per una questione di indice di liquidità molti club dovranno regalare in prestito qualche calciatore importante”.