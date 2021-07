CdS – Il crociato di Demme è salvo: i tempi di recupero sono tra i 2 e i 3 mesi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’infortunio di Demme accaduto nella partita tra Napoli e Pro Vercelli:

“Luciano Spalletti ha ricevuto la notizia migliore dell’intero ritiro di Dimaro poco prima di lasciare la Val di Sole: il legamento crociato di Diego Demme è sano e salvo. Eppure la realtà dell’infortunio rimediato sabato nel corso dell’amichevole con la Pro Vercelli – in un contrasto con Comi – resta piuttosto complessa. Ovvero: il nuovo controllo effettuato ieri a Roma con il professor Mariani e il dottor Canonico, a Villa Stuart, ha confermato il trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. E ciò significa che Diego il tedesco starà fermo per un periodo compreso tra i due e i tre mesi. Dipende. Dipende da una serie di cose: innanzitutto dalla reazione al programma di riabilitazione, sempre personale; e poi il giocatore e lo staff medico, e dunque il club, stanno valutando l’ipotesi di un intervento chirurgico che potrebbe migliorare la stabilità dell’arto e consentire di guadagnare quindici-venti giorni sui tempi di recupero. Si vedrà, magari già oggi: di certo Spalletti dovrà fare a meno del suo regista principe fino a ottobre, per 7 o magari anche 10 partite. Un problema enorme”.