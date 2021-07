Repubblica controcorrente: “Demme tornerà in campo prima del previsto”

Stando a quanto riportato da Repubblica pare che non sia del tutto grave l’infortunio di Diego Demme. Infatti a discapito di quanto annunciato dalla stampa pare che per il quotidiano si tratti di poco più di qualche settimana, e potrebbe già rientrare per i primi di settembre per la partita con la Juventus. Una visione ottimistica e del tutto controcorrente a dispetto di quanto si leggeva questa mattina in rassegna sui principali quotidiani sportivi e non. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti.