Infortunio Demme – Quanto starà fuori il centrocampista?

Un infortunio in amichevole, e forse non è questa la notizia più brutta per Diego Demme. Infatti il centrocampista italo-tedesco nel match di ieri con la Pro Vercelli ha rimediato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Un infortunio grave che potrebbe tenerlo fuori dai 2 ai 6 mesi, compromettendo del tutto un’intera stagione.

Di fatti se i legamenti del ginocchio interessati non fossero rotti allora si potrebbe anche evitare l’operazione riducendo i tempi di recupero, nella peggiore delle ipotesi invece un semestre a casa sarebbe obbligatorio e questo imporrebbe al Napoli un ulteriore sforzo sul mercato.

Fonte: La Gazzetta dello Sport