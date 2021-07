Napoli-Pro Vercelli, buona anche la seconda uscita per gli azzurri: decide il solito Osimhen

L’arbitro Delrio pone fine alla sfida amichevole tra Napoli e Pro Vercelli. Termina 1-0 in favore degli azzurri grazie alla rete siglata da Victor Osimhen nel primo tempo. Match dominato tatticamente dagli azzurri, che hanno concluso con 17 tiri totali contro 1 della Pro. C’è apprensione per Diego Demme, uscito per un infortunio al ginocchio, si aspetterà di capire di più sulla natura del problema accorso al centrocampista. Appuntamento alla prossima partita contro il Bayern Monaco, sabato 31 luglio alle 16:30.

79′ Un tifoso a Manolas dopo aver subito un fallo: “Dagli una capata in bocca”. Il greco asserisce animatamente con la testa e diverte il pubblico.

74′ Altri cambi per Spalletti: escono Zanoli, Ounas, Rrahmani e Contini, entrano Malcuit, Zielinki, Manolas e Idasiak.

71′ Ammonito Esposito (Pro Vercelli) per fallo su Ciciretti.

70′ Cross dalla destra con Machach che arriva sul secondo palo e calcia sull’esterno della rete.

62′ Cinque cambi nel Napoli, escono Mario Rui, Lobotka, Koulibaly, Osimhen e Politano, entrano Ciciretti, Machach, Costa, Luperto e Gaetano.

56′ Spunto di Politano sulla destra, che dopo un bel lancio di Folorunsho mette in mezzo per Osimhen che spreca. Grande occasione per il raddoppio.

46′ Si riparte, Napoli avanti per 1-0 sui piemontesi.

45′ Finisce il primo tempo, Napoli-Pro Vercelli 1-0.

36′ Ancora Osimhen protagonista. Discesa in velocità lasciando sul posto un avversario e arrivando davanti a Tintori che però gli sbarra la strada e gli nega la doppietta.

34′ Clamoroso palo di Zedadka! Scatto in profondità di Osimhen che serve l’algerino a tu per tu con il portiere, non fortunato in questa circostanza perchè sbatte sul legno con un destro potente.

31′ Gran parata di Contini che salva il Napoli su tiro di Rolando.

26′ Vantaggio azzurro. 1-0, segna Osimhen di testa su calcio d’angolo dopo una sponda aerea di Rrahmani.

19′ Cambio, esce Demme ed entra Folorunsho. Il centrocampista italo-tedesco è uscito dal campo zoppicando e ha fatto molta fatica a camminare sulle sue gambe.

16′ Brutta botta per Demme, che resta a terra dopo uno scontro a centrocampo e si tocca il ginocchio destro.

12′ Ancora Ounas! L’algerino salta un avversario e calcia in porta trovando un salvataggio sulla linea.

10′ Spunto di Ounas, Masi rischia l’autogol. Il portiere Tintori mette in angolo.

17:31 L’arbitro Delrio fischia l’inizio del match.

17:26 Assente per infortunio nella Pro Vercelli Christian Silenzi, figlio di Andrea, storico giocatore del Napoli.

17:10

17:00 Arrivano foto di nostri inviati a Dimaro, clicca qui per visualizzare i contenuti.

16:45 Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Pro Vercelli, seconda amichevole stagionale degli azzurri. Queste sono le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Contini, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Ounas, Zedadka, Osimhen.

Pro Vercelli: Tintori, Masi, Crialese, Awua, Auriletto, Carosso, Clemente, Emmanuello, Rolando, Comi, Iezzi.