Sportitalia – Nuovi contatti tra la Salernitana e Tutino: i dettagli

Sul proprio sito ufficiale, il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le ultime notizie sul possibile ritorno di Gennaro Tutino alla Salernitana, dopo l’esperienza della passata stagione culminata con la promozione in Serie A.

Di seguito quanto riportato:

“Gennaro Tutino era stato accostato al Parma, ma come abbiamo già raccontato al momento non ci sono i margini per un accordo. Il Napoli parte da una base di 10 milioni e ne chiede 8 per chiudere. Al momento la situazione è bloccata, e come già raccontato, su Tutino resta forte la Salernitana che nelle ultime 24 ore ha parlato con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto. Tutino tornerebbe volentieri a Salerno: è stato protagonista della promozione dalla B, vorrebbe giocare anche in A. Attesi sviluppi nei prossimi giorni”.