La storia del rinnovo di Lorenzo Insigne sta diventando una telenovela e al momento, la soluzione è ben lontana dall’essere trovata. Infatti, se da un lato entrambe le parti vogliono continuare insieme, dall’altra le rispettive richieste sono troppo lontane per essere soddisfatte entrambe.

In questi casi, una delle due parti deve fare il primo passo e il primo passo, in questa vicenda, potrebbe farlo la SSC Napoli: infatti, già la prossima settimana ci potrebbe essere un contatto telefonico tra ADL e Insigne, che anticiperebbe l’incontro previsto a Castel di Sangro.

Come riporta Repubblica, l’entourage del giocatore chiede un quadriennale da 6 milioni l’anno e nonostante la cifra sia molto esosa, la società sembra disponibile ad avvicinarsi alle cifre richieste per il rinnovo. Pisacane, l’agente di Lorenzo il Magnifico, ha in mano alcune offerte di altre squadre, ma la sua priorità è far rinnovare il Napoli.

Soltanto nel caso in cui la trattativa non andasse a buon fine, il Napoli metterebbe il suo capitano sul mercato per 35-40 milioni.