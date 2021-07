Il Napoli è impegnato nella seduta pomeridiana, nell’ottavo giorno di ritiro a Dimaro.

18.40 Allenamento ripreso per gli azzurri, che tornano sul campo.

18.20 A causa di una pioggia violentissima, dopo un’ora in campo, Luciano Spalletti richiama tutti gli azzurri, per continuare la seduta in palestra.

Il gruppo presente in ritiro ha svolto solo un torello e una partitina, con Manolas che continua il lavoro personalizzato.