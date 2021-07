Green pass per l’ingresso allo stadio: le ultime anche sulla capienza negli impianti

Dal 5 agosto scatteranno nuove linee guida, che verranno approvate dal Consiglio dei Ministri. Come anticipato nella cabina di regia sul Covid, anche per la questione stadi aperti ci saranno nuove regole da seguire.

Per entrare nell’impianto sportivo, sarà obbligatorio il green pass, che siano stadi o palazzetti. Inoltre, iniziano a circolare già le prime notizie riguardanti la capienza. In zona bianca, su va verso il 50% per gli impianti all’aperto, mentre per quelli al chiuso, la capienza sarà del 25%.