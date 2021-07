Con il coro termina il talk con i tifosi.

Per tutti: “Potete cantare Sarò con te?”

Spalletti riprende una sua citazione: “Uomini forti, destini forti, non c’è altra strada”

“Dobbiamo comporre una rosa per sopperire a tutte le necessità. Diventa difficile per esempio far fare il terzino a Politano, quindi serve intervenire dove è necessario. Politano è bravo nell’uno contro uno”

Per Spalletti: “L’organico con qualche nuovo innesto (propongo il belga Doku), può essere competitivo? Tenendo conto dell’aspetto mentale”

“Trovatemi un posto per incatenarci e lo incateneremo lì (ride ndr)”

Per Spalletti: “Ritiene Koulibaly incedibile?”

“Non sta a me dirlo, guardo nella mia squadra che abbiamo e siamo forti in tutte le posizioni e abbiamo il dovere di crederci per toglierci soddisfazioni e fare un bel campionato”

Per Zielinski: “Quale giocatore della nazionale polacca vedresti bene per la nazionale polacca?”

“Dobbiamo tenè un po’ di cazzimma (ride ndr). Zielinski mi ha confermato che siano forti ma non tutte le volte la squadra riesce a sfruttare tutti i repertori favorevoli? Personalità? Presto per dire se possiamo fare passi in avanti o se manca qualcosa ma è chiaro che voglio riuscire a lavorare sui fattori fisici e psicologici dei ragazzi”

Per Spalletti: “Questa squadra ha valori tecnici importanti ma è fragile, lavorerà su questo?”

Interviene Spalletti: “Tirerò una monetina…”

“Devi chiedere al mister (ride ndr)”

Per Politano: “Sarai titolare?”

“Lei è un tipo attento, ha fatto una grande considerazione. Di mercato era meglio se ci fosse stato qui Giuntoli perché è un bravo professionista e parla lui di mercato. Per affrontare più competizioni serve avere una rosa lunga, si possono incontrare difficoltà”

Per Spalletti: “Sta valutando le assenze di Osimhen e Koulibaly per la Coppa d’Africa? E degli infortunati?”

“Non ho problemi, conosco tutte le posizioni e ho giocato ovunque. Mi trovo bene ovunque, quindi deciderà Spalletti”

Per Zielinski: “Preferisci giocare avanzato o nei tre di centrocampo?”

“Se non sai gestire le pressioni, non sai gestire neanche le vittorie. Entrando dentro questo lavoro è normale affrontare queste situazioni. Ma si va avanti analizzando i problemi e migliorandoli”

Per Spalletti: “Come gestirà i momenti in cui i tifosi la attaccheranno?”

Spalletti: “Non è assolutamente vero che il contatto con voi non lo vogliamo. È grazie a voi se siamo quello che siamo”

“Negli otto anni precedenti avevamo sempre sessioni di autografi. Non c’è nessun motivo da parte nostra per tenervi lontani. Ci sono momenti in cui è possibile stare vicini ai calciatori, altri no”.

Risponde Lombardo:

“Come mai queste distanze dai tifosi? Gentilmente rispettateci, siamo tutti vaccinati. Pure a Castel Volturno non ci fate mai venire”

Un tifoso interviene:

“Deve parlare con il presidente. Due personalità così spiccate quando si troveranno, avranno un punto di ripartenza. Dobbiamo aspettare che avvenga questo incontro e avere fiducia, e sentire cosa si dicono. I contratti e il calciomercato fanno il calciatore distratto, quindi non facciamo troppi discorsi (ride ndr)”

Per Spalletti: “Come giudica la situazione contrattuale di Insigne?”

“Dal punto di vista realizzativo sono stato contento ma posso e devo fare di più. Passate stagioni? C’era Hamsik che era fortissimo ed era difficile togliergli il posto”

Per Zielinski: “Ci racconti il grande exploit della scorsa stagione?”

“Sa fare tutto, è molto connesso alla palla. Per fare una partita da top calciatore bastano uno due passaggi, lui ha tantissime qualità e fa partite da campione ha i 90′ da campione”

Per Spalletti: “Mister, mi spiega il ruolo di Elmas?”

“Ci siamo sentiti tutti i giorni, anche con Di Lorenzo, hanno fatto un Europeo straordinario. Allenamenti col mister sono sempre piacevoli, si cerca sempre di giocare in avanti e mai all’indietro, mai soprattutto ci divertiamo”

Per Politano: “Come vi state allenando? Hai sentito Insigne?”

“Se si riesce ad andare d’accordo e avere una visione comune si va a fare più risultati, se ci sono calciatori forti e deboli se ne fanno pochi, se abbiamo tanti calciatori forti più risultati positivi facciamo”

Per Spalletti: “In che rapporto è lei col presidente? Avete due caratteri molto duri…”

“Bisogna farla finita con questa partita contro il Verona, fa parte del passato. Le partite passano per non ripassare più, non serve rimuginare e pensare sempre al dopo. Stiamo facendo un grande lavoro difensivo per migliorare sempre di più”

Per Spalletti: “In questi primi giorni di allenamento si è dedicato molto alla linea difensiva, è una sua prerogativa o è rimasto terrorizzato da alcuni errori che sono costati la Champions?”

“Abbiamo perso tanto, siete molto legati a noi e abbiamo sentito la vostra mancanza. Spero che questa stagione tornerete per fare grandi risultati”

Per Zielinski: “Quanto è stata determinante l’assenza del pubblico?”

“Sicuramente tornare tra le prime quattro, ma puntiamo anche ad Europa League e Coppa Italia e daremo il massimo”

Per Politano: “Qual è l’obiettivo reale della stagione?”

“Tanto, stiamo conoscendo anche il mister e lo staff e siamo molto concentrati”

Per Zielinski: “Vi state allenando, quanto è importante per voi?”

“Sicuramente la Champions col Napoli, avevamo fatto un cammino straordinario ed essere caduti sul più bello fa male”

Per Politano: “Sei più deluso per la mancata qualificazione in Champions o per quella all’Europeo?”

“Mi sono convinto di quello che pensavo già prima, di avere a disposizione una squadra forte e rendermi conto quanto erano convinti i calciatori di essere forti. Ora ho già ricevuto mezza risposta, attendo l’altra metà. I ragazzi hanno questa convinzione e hanno bisogno dell’entusiasmo di voi tifosi”

“Che idea si è fatto di questi primi giorni di ritiro?”

Prima domanda per il mister:

Spalletti prende subito la parola: “Il piacere è nostro di essere qui perché dai nostri risultati ne passa del vostro umore, siamo felici di essere qui”