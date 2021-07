Gazzetta – Incomprensioni tra il Comune e il Napoli per inaugurare il Maradona

E’ davvero curioso quanto sta accadendo nelle ultime ore tra il Comune di Napoli e la società.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il 29 luglio sarebbe stata designata in quanto data dell’inaugurazione dello stadio Maradona con all’interno una nuova statua.

La situazione è abbastanza ambigua dal momento che gli azzurri non potranno essere presenti il medesimo giorno a causa dell’impegno contro il Bayern del 31 Luglio. Senza la disponibilità della società azzurra, difatti, potrebbe risultare strana e senza precedenti la scelta di non coordinarsi con il club campano sulla data e sulle modalità di svolgimento dell’evento. Il Napoli non ci sarà, salvo sorprese dell’ultim’ora.