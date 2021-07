CorrSport – Primo incontro ADL- Insigne a Castel di Sangro

Insigne e ADL potranno discutere del rinnovo a Castel di Sangro.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il capitano raggiungerà i compagni di squadra nel secondo ritiro in programma a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto: sarà un’occasione importante per ritrovare i compagni di squadra dopo le vacanze e soprattutto per condividere un’esperienza di dieci giorni con la società e il presidente ADL, con il quale parlerà sicuramente anche di rinnovo.

Dopo l’amichevole affascinante con il Bayern Monaco del 31 luglio, il Napoli si prenderà qualche giorno per poi ripartire e vivere una seconda parte di ritiro. Insigne e il Napoli parleranno, ora sappiamo anche quando.