CorrSport – L’Atletico piomba su Di Lorenzo dopo il grande Europeo

Giovanni Di Lorenzo ha disputato indubbiamente un grande Europeo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il terzino destro piacerebbe non poco a Simeone per rinforzare la difesa nella prossima finestra di mercato: un ruolo in cui gli spagnoli dovranno capire se rimarrà o meno l’inglese Trippier e di conseguenza il calciatore del Napoli rispecchierebbe i parametri giusti per sostituire l’ex Tottenham. Al momento non vi è niente di ufficiale e da poco Di Lorenzo ha anche firmato il rinnovo con il Napoli.

Non sarebbe una trattativa facile soprattutto per la grande affluenza nel suo ruolo; l’Atletico Madrid dispone di tre terzini attualmente e dovrebbe prima vendere e poi parlare di eventuali arrivi. Di Lorenzo piace e non può essere una coincidenza.