CorrSport – La società ed Insigne si riavvicinano ma serve il primo passo

Il Napoli si sta riavvicinando a Lorenzo Insigne.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i dubbi sul rinnovo del contratto del calciatore dovranno essere sciolti nel minor tempo possibile e questa situazione dovrà partire in qualche modo o dalla società o dal suo entourage. Nessuna delle due parti si è messa in gioco, attualmente, per decidere quale prospettiva scegliere per il futuro in attesa dell’inizio della nuova stagione.

La società ha sponsorizzato la causa Insigne sostenendo la rete del calciatore contro il Belgio, disegnata tra le possibili 10 reti della stagione dalla Uefa.