ULTIM’ORA – Di Marzio: “Napoli, c’è il ritorno di Frustalupi: allenerà la Primavera”

Dopo 8 anni dalla sua esperienza al Napoli come vice allenatore di Mazzarri, Nicolò Frustalupi torna sotto l’ombra del Vesuvio.

Infatti, come annunciato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il tecnico torna in azzurro per allenare la Primavera, promossa al termine della scorsa stagione in Primavera 1.

Frustalupi torna in un luogo molto importante per lui dopo che era arrivato con Mazzarri (tra l’altro, i due insieme avevano ottenuto la storica salvezza della Reggina) e insieme avevano portato il Napoli fino alla Champions League. Ora manca solo la firma, ma è tutto fatto.