Gazzetta – “Spalletti vuole Insigne in squadra: parlerà con ADL…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla situazione Lorenzo Insigne.

Tra il capitano partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis, non c’è stato alcun contatto per discutere in merito al rinnovo del giocatore. Dunque, la questione è ancora in fase di stallo. Una cosa, però, è certa: Luciano Spalletti non vuole rinunciare al 24 del Napoli e vorrebbe averlo in squadra per la nuova stagione azzurra.

Per questo motivo, il tecnico toscano, farà da mediatore tra le due parti, affinché si possa giungere ad un giusto compromesso e permettere ad Insigne di restare nel club partenopeo.