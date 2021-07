Sky – Le ultime notizie in casa Napoli: dall’offerta per Koulibaly fino ad arrivare ad Emerson, i dettagli

Nel consueto speciale programma di calciomercato su SkySport, i giornalisti in studio hanno parlato della situazione in casa Napoli:

“In casa Napoli la situazione è questa al momento: a meno che non arrivi un’offerta che soddisfi il patron ADL, la cessione di Kaliduo Koulibaly pare essere difficile. Il senegalese resta in azzurro a meno di clamorose offerte per ora non sopravvenute. Per Emerson invece il Napoli è forte, ma i costi bloccano la trattativa. Il Chelsea dal canto suo ha troppi terzini, qualcuno per forza dovrà essere ceduto, Emerson è in uscita ed è una cosa positiva per il Napoli”.