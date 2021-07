FOTO – De Laurentiis torna a Dimaro! Il patron del Napoli segue gli allenamenti da bordocampo: le ultime

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato al ritiro di Dimaro per seguire ancora una volta la squadra ed essere vicino al nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Altra seduta di allenamenti oggi, dopo quella mattutina arriva anche la pomeridiana. Il patron partenopeo segue il tutto dalla sua sedia a bordocampo ed osserva i calciatori a disposizione del nuovo tecnico. Ancora tanto lavoro da fare in attesa dell’inizio del campionato e soprattutto degli sviluppi di mercato. Per ADL sarà una stagione fondamentale per il suo Napoli, dopo le delusioni di Ancelotti e la mancata qualificazione in Champions di Gattuso.

Di seguito la foto pubblicata dall’account ufficiale del Napoli su twitter: