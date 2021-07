Dott. Canonico: “Ci auguriamo che Mertens per settembre sia pronto. Vi dico anche quando tornano Lozano e Ghoulam”

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino:

“Ci aspettiamo che per settembre Mertens possa tornare in campo. Era diventato necessario l’intervento chirurgico, poiché erano diventati molto frequenti i casi di lussazione. Ghoulam? Credo che per ottobre anche lui possa essere nuovamente a disposizione, sta recuperando a Castel Volturno ed è rimasto lì perché abbiamo apparecchiature più idonee per velocizzare il recupero, che non potevano essere trasportate qua. Lozano è un miracolato, se la ginocchiata fosse stata cinque centimetri più in basso avrebbe avuto seri danni all’occhio. Aspettiamo di averlo tra noi per completare la riabilitazione”.