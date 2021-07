MONDONAPOLI TV – Dichiarazioni di Petagna e Gattuso, intervista dell’agente di Victor Osimhen e le critiche dei tifosi della Lazio nei confronti di Hysaj: rivivi la giornata azzurra

Benvenuti nel quarantanovesimo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli TV.

Il primo talk è stato dedicato alle dichiarazioni rilasciate da Andrea Petagna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’attaccante azzurro si è fatto portavoce di tutta la squadra chiedendo scusa ai tifosi per la gara tra Napoli e Verona. Inoltre ha parlato dell’importanza di avere un mister come Luciano Spalletti in squadra e su quali potranno essere i suoi ruoli all’interno dello scacchiere del tecnico di Certaldo.

Inoltre abbiamo parlato delle dichiarazioni rilasciate da Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Napoli ha mostrato stima e rispetto nei confronti del nuovo allenatore azzurro. Inoltre ha affermato che Spalletti, col 4-2-3-1, potrà continuare il lavoro iniziato da Gattuso stesso nella scorsa stagione.

Successivamente si è parlato dell’intervista dell’agente di Osimhen. D’Avila ha affermato che l’obiettivo del suo assistito, sarà quello di diventare il miglior marcatore della prossima Serie A e magari provare a vincere la scarpa d’oro.

Infine abbiamo concluso con le critiche pesanti dei tifosi della Lazio nei confronti di Elseid Hysaj. Il terzino albanese reo di aver cantato “Bella Ciao”, una canzone in netta contrapposizione all’ideale politico sostenuto dagli ultras laziali.