Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “L’Equipe“, pare che il Napoli sia interessato al profilo di un giocatore del Borussia Moenchengladbach.

Si tratta di Marcus Thuram (classe ’97). L’attaccante francese, potrebbe proseguire la sua carriera in Italia; non a caso il suo agente, Mino Raiola, ha avuti contatti con due club in particolare, Napoli e Roma.

Occhio, però, al prezzo del cartellino. Il club tedesco chiede 25 mln di euro.