CdS – ADL fissa il prezzo per Insigne, in caso di mancato rinnovo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, abbia stabilito la cifra per cedere il 24 azzurro, nel caso in cui quest’ultimo dovesse decidere di non rinnovare.

Il prezzo del cartellino è di 30 mln di euro. Da non escludere, dunque, probabili interessamenti da diversi club, che potrebbero promuovere delle trattative di mercato.

Bisognerà aspettare l’evolversi della faccenda e capire se Insigne sia disposto a restare al Napoli, oppure andar via.