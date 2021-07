Petagna: “Da piccolo guardavo Spalletti in tv. Napoli? Posso giocarmi le mie carte”

Dopo l’amichevole del Napoli contro la Bassa Anaunia, Andrea Petagna, autore della rete del 12-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Essere allenato da Spalletti è un onore per me, visto che da piccolo lo guardavo in televisione quando era sulla panchina della Roma. Napoli? Credo di avere le carte in regola per giocarmela con questa maglia, ma ho bisogno di allenarmi ancora molto per entrare in condizione. So che gioco in una squadra forte e che dovrò mettere in difficoltà il mister per ritagliarmi delle opportunità”.