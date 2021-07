Gazzetta – Tormento Covid, campagne abbonamento in stand-by: prossima stagione solo coi biglietti?

La stagione calcistica 2021-2022 rischia di partire esattamente come è finita la precedente, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante vaccini e green pass. Secondo quanto trapela dal Governo, infatti, le limitazioni all’ingresso negli impianti sportivi proseguiranno così come lo stato di emergenza, portando i club a rivedere le proprie strategie sulla campagna abbonamenti dell’anno che verrà.

I grandi club immaginavano campagne abbonamenti al 100% come una volta, ma la mancanza di un orizzonte preciso sta portando tutti a un approccio più cauto. Impossibile capire come avanzerà la pandemia da qui al prossimo inverno, ma con questi presupposti le società non possono impegnarsi in progetti a lungo termine. Le campagne abbonamento sono tutte in stand by, in attesa di comunicazioni definitive dalle autorità; la sensazione è che per l’inizio del campionato si procederà con i singoli biglietti.