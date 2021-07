LIVE – A breve la conferenza stampa di Luciano Spalletti a Dimaro

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa a Dimaro Folgarida. Il neo tecnico azzurro risponderà alle domande della stampa nel teatro comunale in Piazza Madonna della Pace.

Qui per la diretta

LE DICHIARAZIONI:

“Bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna dare un messaggio chiaro a tutti e creare un qualcosa che sia stimolante per i calciatore, che diventa un allenarsi e un motivarsi con piacere. Le qualità più importanti che ci vogliono appartengono ai calciatori, che devono essere bravi a giocare nella trequarti avversaria. La qualità dei calciatori fa la differenza”.

“Le sensazioni sono le stesse che avevo quando ho accettato Napoli. Questa panchina è motivo di orgoglio e responsabilità e di conseguenza bisogna fare delle scelte. E’ ancora presto però, perchè mancano altri calciatori. Aspettiamo di avere tutti a disposizioni e vedremo”.

“Applaudire il pubblico mi è venuto naturale. Dobbiamo essere sempre riconoscenti a chi ci supporta. Dobbiamo ringraziare chi ci supporta e dobbiamo soprattutto ricordarci che dobbiamo meritarci il calore della gente”.

“Sono sicuro che in molti andranno a prenderci delle cose nel comportamento della nazionale. Come ho già detto, è stato un comportamento completo e sono state scelte di squadra e, anche quando ci sono state difficoltà, ha scelto di fare la cosa giusta per ribaltare la situazione. Dico sempre che i calciatori sono fondamentali, ma Mancini ci ha messo del suo e gli vanno fatti i complimenti. Se ci si abitua, aiuta a ripeterlo”.

Su Osimhen: “Sicuramente sarà per noi un punto su cui ci appoggeremo, perchè è un calciatore completo. Oltre ad essere un campione, ci mette il battersi per i compagni di squadra. Questo è una cosa forte per il gruppo. Ci sono però dei punti dove deve migliorare e toccherà a noi aiutarlo, con un certo tipo di lavoro. Lui è disponibile ad eseguire”.

“E’ corretto dire che sono aziendalista, perchè io non vado a creare problemi alla comunità dove devo lavorare, ma cerco il confronto per trovare le giuste soluzioni. Non vado a creare dei debiti assurdi che possono rovinare un club. E’ chiaro che si cerca di ottimizzare, senza buttare via nulla che si possa utilizzare. Non mi infastidisce questo termine, perchè sono uno che vuole ottimizzare e non distruggere o disperdere, perchè di questi tempi, bisogna fare anche i conti con quello che stiamo attraversando. Poi ovviamente bisogna fare una squadra forte, perchè per lottare con altre squadre fortissime, bisogna riuscire a creare un gruppo forte, visti i tanti impegni che avremo durante la stagione. Le competizioni si vincono o si perdono anche con la differenza di un gol”.

Usare più moduli? “Deve essere stimolante anche per i calciatori, quindi ci sta alternare più moduli, anche per sorprendere gli avversari. Credo che il 4-2-3-1 riesca a dare più equilibrio. Anche il 4-3-3 è molto simile, ma in fase di possesso bisogna fare qualcosa di più. Tutti i migliori club lo fanno, poi dipende anche dalla qualità e dalle caratteristiche dei calciatori”.

Su Insigne: “Ho trovato un Napoli come me lo immaginavo, però mancano molti calciatori, quindi è presto per dire qualcosa di certo. Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e mi è sembrato il capitano che io mi immaginavo da fuori. Su questa cosa qui bisogna fare attenzione, perchè su questa cosa del contratto ci volete trovare la magagna. Abbiamo di fronte a noi il capitano del Napoli e il presidente del Napoli. Due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi e trovare un punto. Aspettiamo che torni e il presidente ci parla. Tutto poi sarà chiaro”.

Sul mercato: “Il lavoro incide sempre. Bisogna creare e far vedere quali sono le nostre intenzioni e quali sono i nostri obiettivi. Ho ancora da fare delle valutazioni e capire alcune cose, poi questa squadra ha bisogno dei ruoli doppi, perchè se giochi di continuo, ci sono calciatori che devono riposare. Vedremo se partirà qualcuno”.

Sull’alternanza dei portieri: “Ad Ospina lo chiamo domani. Mi è già successo con la Roma questa situazione, quindi si valuta la situazione”.