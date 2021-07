Gazzetta: Insigne ha detto agli amici che è pronto a giocare l’ultima grande stagione nel Napoli

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne, visto il gelo calato da tempo tra il capitano e il presidente del Napoli:

“Lorenzo agli amici ha detto che è pronto a concentrarsi per giocare un’ultima, grande stagione al Napoli. Per poi andare via. Sicuri sia il finale migliore del film?”.

Ormai è una battaglia di nervi, scrive la Rosea:

“Insigne si è convinto che il club non abbia alcuna intenzione di confermarlo e sta meditando – dal suo buen ritiro di Ibiza – di dire no a un incontro con De Laurentiis, se non alla presenza del suo procuratore Vincenzo Pisacane. Vedremo come proseguirà questa battaglia di nervi. Che non può essere solo una questione di soldi”.