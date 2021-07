Sky, Marchetti: “Emerson Palmieri, Oliveira, Mario Rui ed il rinnovo di Insigne: il punto della situazione in casa Napoli”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte facendo un punto della situazione sul calciomercato del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Koulibaly? Il Napoli non ha intenzione di privarsi di lui. Lui come Fabian Ruiz non ha ricevute offerte all’altezza delle richieste di ADL. Emerson Palmieri? Credo che sia, senza dubbio, il preferito di Spalletti ma paradossalmente può essere più lontano per i costi. Magari poi Emerson può parlare con il club ma la posizione del Chelsea è molto rigida ad oggi. Gli inglesi hanno un rapporto diverso col mercato rispetto agli italiani. La valutazione di Oliveira è di 15 milioni, più bassa quella di Dijks. Mario Rui? Gli azzurri vorrebbero la cessione, il Galatasaray propone il prestito. Insigne? Mi auguro, per i tifosi, che la situazione si risolva prima dell’inizio del nuovo campionato. Personalmente credo che le due parti debbano avere un tipo di approccio a livello personale, prima di parlare dell’aspetto economico. Quello di Lorenzo è uno dei rinnovi più difficili, dopo la vittoria con l’Italia non è il miglior momento per andare a trattare il rinnovo per il Napoli. Ad oggi non credo abbia ricevuto offerte, se fossi una società importante lo prenderei a zero il prossimo anno. Inoltre il Napoli entro il 25 luglio potrebbe chiudere un’operazione, vorrebbe dire che qualcosa bolle in pentola. Sarà un mercato conservativo dove tutti vogliono vendere e pochi possono comprare. Il Napoli è una delle società che sta in salute, si tratta di una questione di principio rimanere con i conti a psot per altri è questione di sopravvivenza”.