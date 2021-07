MONDONAPOLI TV – Vi aspettiamo alle ore 19 con il nostro consueto tg!

Anche quest’oggi torna il nostro appuntamento con il telegiornale titolato Mondo Napoli Tv.

Dedicheremo spazio per parlare dei movimenti che potrebbe fare la società azzurra, sia in entrata sia in uscita. Leggeremo i vostri commenti e vi risponderemo.

Parleremo del calendario per la stagione 2021/2022, le cui partite saranno analizzate anche in questo caso grazie alla vostra partecipazione.

Ti aspettiamo alle 19 su Facebook, Youtube e Twitch.

Mondo Napoli Tv non vi lascia mai.