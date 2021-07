Parte oggi la nuova Serie A 2021/2022. Per la prima volta, si giocherà un campionato asimmetrico (Qui per tutti i criteri di compilazione del calendario). Segui la diretta testuale di MondoNapoli, per scoprire tutte le date della nuova stagione.

Il nuovo campionato avrà inizio domenica 22 agosto 2021 e terminerà domenica 22 maggio 2022.

Turni infrasettimanali: mercoledì 22/09/2021, mercoledì 27/10/2021, mercoledì 1/12/2021, mercoledì 22/12/2021, giovedì 6/01/2022.

Soste: domenica 5/09/2021, domenica 10/10/2021, domenica 14/10/2021, domenica 26/12/2021, domenica 2/01/2022, domenica 30/01/2022, domenica 27/03/2022.

Il calendario del Napoli: