Il Mattino – Serie A: ecco quando ci sarà il sorteggio del calendario

L’edizione odierna de Il Mattino, parla della Serie A e del prossimo calendario per la stagione 2021-2022.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che oggi (ore 18.30) ci sarà il sorteggio riguardo le giornate di campionato, le quali verranno svelate in diretta su Dazn, sugli account social ufficiali e sul canale YouTube della Lega Serie A.

Ci saranno delle novità. L’ordine del girone di ritorno, infatti, sarà diverso rispetto al quello d’andata, sia come sequenza che come composizione all’interno di una giornata. Non ci saranno derby durante la prima e l’ultima di campionato; questi verranno svolti in giorni differenti.

Non ci saranno big match durante i turni infrasettimanali. Inoltre bisognerà attuare alternanza per le partite in casa tra il Napoli e la neopromossa Salernitana, così come tra Empoli e Fiorentina.

Per quanto riguarda Inter, Juventus e Milan, disputeranno la settima giornata fuori casa, in vista della concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League, previste il 6 ottobre (Italia-Spagna) presso lo stadio Meazza di Milano e il 7 ottobre (Belgio-Francia) all’Allianz Stadium di Torino.