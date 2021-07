Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha appena comunicato una notizia di mercato sul Napoli nel consueto programma di calciomercato:

“Obiettivo del Napoli per il laterale è Matthias Oliveira del Getafe: gli azzurri stanno lavorando sul giocatore, cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Il costo del cartellino si aggira sui 15-18mln di euro. Difficoltà per Emerson, anche per una questione di stipendio molto alto. Oliveira è un obiettivo concreto”.