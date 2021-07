Gazzetta – L’Italia vince l’Europeo ed il costo di Insigne aumenta. Psg e Barca alla finestra

La vittoria dell’Italia potrebbe far lievitare il prezzo di Insigne.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli è reduce da un grande Europeo e per questo motivo potrebbe essere al centro di una fitta trama di mercato. Barcellona e Paris Saint-Germain potrebbero realmente affondare il colpo per il calciatore nei prossimi giorni, anche se nessuna delle due ha presentato un’offerta ufficiale.

Il mercato è iniziato e tutto quello che accadrà, come sempre, sarà imprevedibile. Insigne è il simbolo di Napoli e lasciare la sua città potrebbe essere un duro colpo per tutti.