Gazzetta – Infortunio grave per Lozano: la prima diagnosi

Hirving Lozano è reduce da un brutto colpo subito con il Messico.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la ferita si è sanata dopo giorni davvero poco tranquilli. Il calciatore ha lasciato l’ospedale e si appresta ad iniziare un periodo di riposo lontano dal campo. I medici della selezione messicana si sono già messi in contatto con il medico sociale degli azzurri per capire l’eventuale periodo di indisponibilità dell’atleta.

Il periodo di degenza dovrebbe aggirarsi tra le quattro e le sei settimane. Verosimilmente, dunque, potrebbe saltare sia il ritiro di Dimaro che quello di Castel di Sangro. Si incrociano le dita per Lozano.