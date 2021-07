Ag. Di Lorenzo: “Se arrivano proposte le prenderemo in considerazione, ADL è stato chiaro”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha parlato del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“La vittoria dell’Europeo come una favola che si realizza se pensiamo che cinque anni fa giocava in Serie C. Ieri dopo due minuti è arrivato il gol dalla sua parte, in molti non avrebbero saputo reagito, ma lui si è messo con la testa e col pensiero ed ha disputato una grande partita.

L’anno scorso abbiamo rinnovato a 5, c’era un’opzione per allungare di un altro anno che entrambe le parti potevano esercitare. La cosa è partita da noi, abbiamo voluto dare un segnale al presidente di essere legati alla città e al club. Se arrivano proposte noi siamo tenuti a prenderle in considerazione, anche per il Napoli visto che il presidente De Laurentiis ha dichiarato tutti credibili. Ho letto dello United, ma sono chiacchiere. Se dovessero arrivare proposte serie, saremo noi a comunicarle al Napoli”.