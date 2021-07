Il mercato del Napoli segue una strategia molto chiara e semplice: prima si cede, poi si acquista con i soldi ricavati. E un giocatore sembra in procinto di partire; stiamo parlando di Mario Rui.

Il terzino portoghese, dopo 4 anni in maglia azzurra, può salutare l’Italia e volare in Turchia, dato che piace molto al Galatasaray: l’offerta dei turchi non soddisfa però il club partenopeo e per il momento l’offerta è in stand-by.

Il club turco, dunque, si inizia a guardare intorno e valuta il profilo di Van Aanholt, un terzino svincolato a parametro zero, per il quale l’esborso sarebbe inferiore. Lo riporta Fabrizio Romano su Twitter.