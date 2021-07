Il futuro di Mario Rui sembra sempre più lontano da Napoli. Su di lui, sirene della Turchia.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione “Calciomercato l’originale”, per il terzino sinistro è arrivata la prima offerta ufficiale dal Galatasaray, che è intenzionata a portare il portoghese in Turchia, come prima scelta.

L’offerta arrivata è quella del prestito con diritto di riscatto.