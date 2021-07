Sky – Finale Europea a rischio per Foden, problemi al ginocchio per l’attaccante del City

Rischia di perdere uno dei pezzi pregiati del proprio attacco stellare l’Inghilterra di Southgate in vista della finale prevista per domani sera; come riporta Sky Sport attraverso i suoi canali Social, gli inglesi potrebbero dover fare a meno di Phil Foden, messo fuori causa da un infortunio al ginocchio.

L’attaccante del Manchester City, spesso arma in corso per il ct della Nazionale che contenderà la coppa Europea ai nostri azzurri, nella giornata di ieri era stato trasportato fuori dal centro sportivo inglese per sottoporsi a dei controlli strumentali, dopo un colpo al ginocchio ricevuto nella seduta di allenamento.