MONDONAPOLI TV – Hysaj saluta Napoli! Possibile un Bakayoko bis per Spalletti! Sirene inglesi per Di Lorenzo. La vigilia di Italia-Inghilterra

Questo il sommario della diretta:

In primis, abbiamo commentato il post di Hysaj che ha definitivamente salutato Napoli con un post sui social. In particolare, i nostri esperti hanno fatto un bilancio della sua esperienza partenopea, definendola positiva, anche se alcuni errori hanno macchiato il giudizio dei tifosi su di lui. Ma sicuramente Hysaj sarà ricordato come un giocatore pronto a dare tutto e a immolarsi per la causa, come ha fatto quest’anno dove ha giocato sulla fascia opposta.

Successivamente, si è parlato di un altro elemento che ha fatto discutere i tifosi: Bakayoko, Infatti, se il Napoli non dovesse prendere un rinforzo a centrocampo, potrebbe offrirsi per riavere in prestito il centrocampista del Chelsea. Quest’idea sarebbe stata presa in considerazione anche in virtù del gioco di Spalletti, che ama i giocatori un po’ fisici. Sicuramente questo è un piano B, ma per i nostri esperti se non dovesse arrivare nessuno e se ci fosse un’apertura da parte del Chelsea si potrebbe fare.

Poi, si è commentata la notizia di una possibile offerta dello United per Di Lorenzo: gli inglesi vogliono offrire 20 milioni per il terzino rivelazione della nostra Nazionale. Ma, nonostante l’incedibilità di nessuno dichiarata da ADL, per i nostri esperti l’offerta è troppo bassa rispetto al valore attuale del difensore.

Infine, si è commentata la notizia della probabile assenza di Foden per l’Inghilterra e questa è sicuramente una buona notizia, perché, anche se l’inglesino non è titolare, la stellina del City è veramente forte e potrebbe creare problemi nella ripresa.

