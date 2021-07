Elseid Hysaj, dopo 6 anni trascorsi nel Napoli, è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio, dove troverà il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Il terzino albanese ha salutato i tifosi partenopei con una dedica commovente attraverso un post social su Instagram.

Ecco quanto dichiarato: “Dopo 6 anni è arrivato il momento di salutarci ma non basterebbe un post per ringraziarvi tutti. Ringrazio i calciatori e tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio le persone che ho conosciuto in questo percorso e che sono state di grande aiuto per me. Un ringraziamento speciale va alla città che ha fatto sentire me e la mia famiglia sempre a casa. I tifosi sono speciali e danno sempre tutto per chi indossa questa maglia, mi avete fatto sentire speciale. Per tutta i 6 anni ho dato l’anima per questa maglia e mi dispiace non aver potuto festeggiare il mio goal con voi. Questo sicuramente non è un addio ma un arrivederci. Quando vai a Napoli piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai, quella frase famosa è verità. Vi porterò sempre nel mio cuore, ciao Guagliò”.

Di seguito il post Instagram: