SKY – Romano: “Il Napoli ha bloccato Vaclik”. La situazione

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Sky, Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe bloccato Tomas Vaclik, portiere del Siviglia e della Repubblica Ceca.

L’IDEA – Il Napoli, in questo caso, vorrebbe portare in azzurro il calciatore per sostituire David Ospina e dandogli il ruolo di vice Meret.

Nei prossimi giorni, il Napoli deciderà se tesserare o meno il portiere, che è in scadenza con il Siviglia. Intanto, in attesa di una decisione definitiva, le due parti continuano ad essere in contatto.