Luciano Spalletti non ha parlato tanto di mercato nella sua prima conferenza, ma ha dato qualche indizio importante sulle idee che esprimerà a Giuntoli.

Innanzitutto si parte dal rinnovo di Insigne: Spalletti vuole puntare su di lui, crede nel suo capitano, smentendo la nomea di essere un tecnico contro i suoi capitani. Lui spera nel rinnovo, ma da una settimana a questa parte è iniziata una guerra di nervi tra il capitano e il presidente.

Ma il tecnico dirà la sua e chiederà a gran voce il rinnovo, come anche vorrà che restino tutti, anche KK e Fabian, i due profili individuati come sacrificabili dalla società.

Infine, per quanto riguarda il mercato, ieri Spalletti ha fatto capire neanche in maniera troppo velata, che il suo desiderio è quello di avere come terzino sinistro Emerson Palmieri, e da lunedì il Chelsea inizierà a trattare per il trasferimento del terzino italo-brasiliano.