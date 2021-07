Luciano Spalletti non vede l’ora di allenare questa squadra, di mettersi a disposizione di questa rosa per lavorarla come meglio crede: d’altronde, lui è innamorato per questa squadra e stravede per la sua qualità.

Ma, al momento, manca un tassello importante: quello del terzino sinistro. Infatti, dopo l’addio di Hysaj a 0 e Ghoulam, reduce dall’ennesimo grave infortunio, c’è solo Mario Rui come potenziale titolare, un giocatore che il mister toscano conosce ma che non dà tanta affidabilità.

Per questo, Giuntoli è al lavoro per prendere un nuovo profilo e piace, in primis al tecnico, Emerson Palmieri: per il Chelsea il terzino italiano è un esubero, una riserva e il giocatore sarebbe ben felice di tornare ad allenare con Spalletti

Tra l’altro, tra i due potrebbe esserci stata una telefonata, in modo da sondare il terreno per una trattativa che partirà dal giorno dopo la finale dell’Europeo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.