Spalletti, il nuovo tecnico del Napoli, di fatto non ha ancora iniziato ad allenare, ma già spuntano i primi problemi: infatti, il tecnico toscano dovrà rinunciare ad alcuni elementi già nel ritiro di Dimaro.

Ad esempio, Mertens si è operato, dovrà fare fisioterapia per due mesi in quanto prova ancora dolore alla spalla; e salterà entrambi i ritiri. Il belga potrebbe andare a Dimaro solo per un piccolo saluto con il nuovo tecnico.

In Trentino mancheranno anche Insigne, Di Lorenzo, Meret e Ospina, impegnati nelle fasi finali delle loro competizioni nazionali, e Lozano, che sarà impegnato con il Messico nella Gold Cup.

Questa competizione inizierà il 15 luglio e se il Messico dovesse andare in finale, giocherebbe il 1° agosto: per cui c’è il rischio concreto che Lozano, uno degli elementi cardine, non partecipi a nessuno dei due ritiri estivi.