MONDONAPOLI TV – L’Italia è in finale! Futuro incerto per Koulibaly e per l’attacco azzurro

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo argomento trattato è stato la vittoria dell’Italia ieri che ha raggiunto la finale di questo Europeo. Bellissimo percorso della Nazionale di Mancini che ora proverà a coronarlo domenica 11 luglio a Wembley.

Il secondo argomento, invece, riguarda il Napoli e in particolare Koulibaly. Il senegalese ha richiesto un incontro con ADL per parlare del futuro considerato che il suo contratto è in scadenza.

Poi siamo passati all’attacco azzurro: il Napoli potrebbe ritrovarsi solo con una punta in inverno. L’infortunio di Mertens e la partenza di Osimhen per la coppa d’Africa cambiano i progetti di Spalletti. Il tecnico, oltre Petagna, porterà in ritiro anche Tutino.

Ultimo argomento del Mondonapoli Tv odierno ì è proprio il primo ritiro azzurro a Dimaro. Due saranno le amichevoli da disputare: la prima contro la Bassa Anaunia, mentre la seconda con la Pro Vercelli.