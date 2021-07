Tuttosport – “Ingaggi pesanti, il Napoli è disposto a cedere…”

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sulle sue eventuali operazioni di mercato.

Come ribadito più volte dal presidente Aurelio De Laurentiis, il club partenopeo ha bisogno di introiti per poter aggiudicarsi dei rinforzi in rosa. Ciò significa che ci saranno delle cessioni, anche di giocatori ritenuti indispensabili per la squadra, come Insigne e Mertens.

Gli ingaggi dei due attaccanti partenopei sono alquanto elevati. Il capitano guadagna 4,25 mln di euro a stagione e vorrebbe un aumento di stipendio, che il Napoli non può offrirgli, vista la sua volontà di ridurre i costi. Stesso discorso vale per Mertens. Il belga consegue 4,5 mln di euro annui, una cifra che il club di ADL non può permettersi.

Dunque, entrambi i pilastri partenopeo sono nella lista delle possibili uscite.